HZA-S: Zoll stoppt Schmuggel teurer Uhr

Bereits am Samstag Abend haben Zollbeamte am Stuttgarter Flughafen einen Reisenden gestoppt, der eine teure Armbanduhr nach Deutschland schmuggeln wollte. Der 42-Jährige war aus Zürich in der Schweiz kommend in Stuttgart gelandet und wollte die Gepäckausgabehalle durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen. Hier wurde der Reisende von den Zollbeamten angesprochen und zur Kontrolle in das Zollbüro geben. Auf Nachfrage erklärte der Mann, dass er etwas "Teures" aus der Schweiz mitbringe und zeigte dem Zoll eine Armbanduhr im Wert von knapp 180.000 Euro, die er in der Schweiz erworben hatte. Aufgrund der unterlassenen Zollanmeldung leiteten die Zöllner ein Strafverfahren gegen den Reisenden ein. Die fälligen Einfuhrabgaben in Höhe von 34.000 Euro bezahlte der Mann vor Ort.

