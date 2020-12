Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Zigaretten in Kühlbox geschmuggelt - Zoll stellt mehr als 67 Stangen Tabakwaren sicher

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Würzburg / DettelbachWürzburg / Dettelbach (ots)

Bei der Kontrolle eines Kleintransporters stellte der Zoll in der Nacht zum 2. Dezember 13.440 rumänische Zigaretten sicher. Das Fahrzeug mit insgesamt neun Fahrzeuginsassen fuhr auf der A3 in Richtung Frankfurt am Main als die Zollbeamten der Kontrolleinheit Verkehrswege Bamberg es zur Kontrolle auf dem Dienstgelände des Zolls in Dettelbach leiteten.

Der Fahrzeugführer und seine acht osteuropäischen Fahrgäste verstrickten sich auf Nachfrage nach mitgebrachten Genussmitteln wie Alkohol oder Tabakwaren in widersprüchliche Angaben. Während die geladenen Gepäckstücke einer Röntgenkontrolle unterzogen wurden, spürten die Zöllner unter der hinteren Sitzreihe des Transporters 40 Stangen Zigaretten mit rumänischen Steuerzeichen auf. Unter den durchleuchteten Gegenständen der Fahrzeuginsassen befand sich eine Kühlbox mit Softgetränken und Süßigkeiten. Die Seitenwandverkleidung der Kühlbox war mit 5.440 Stück Zigaretten quasi zusätzlich "isoliert".

Die Zigaretten konnten dem in Deutschland ansässigen Fahrzeugführer zugeordnet werden. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Die Zigaretten wurden als Beweismittel sichergestellt und in das Eigentum des Bundes überführt. Außerdem wurde ein Tabaksteuerbescheid über mehr als 2.300 Euro ausgestellt. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt die zentrale Straf- und Bußgeldstelle des Zolls für Nordbayern. Die Reisenden konnten ihre Fahrt nach Abschluss der Kontrolle fortführen.

Bereits im vergangenen Monat waren die Zöllnerinnen und Zöllner der Kontrolleinheit des Zolls erfolgreich im Kampf gegen den Zigarettenschmuggel im Einsatz. Die Menge der sichergestellten Zigaretten beläuft sich allein im November auf mehr als 50.000 Zigaretten und übersteigt die durchschnittlich in einem Monat sichergestellte Menge an Tabakwaren weit.

Die Kontrolleinheit Verkehrswege Bamberg ist für die zollrechtliche Überwachung der Verkehrswege im gesamten Bereich Unterfrankens und großen Teilen Oberfrankens zuständig. Die Zolleinheit deckt dabei regelmäßig Verstöße bei Tabakwaren, Spirituosen, Arzneimitteln, Betäubungs- und Dopingmitteln auf. Die Kontrolleinheit verhindert den Eintritt verbotener Waren in den Wirtschaftskreislauf. Dies reicht von Großlieferungen bis hin zu verbotenen Warenmengen im Kleinsendungsbereich.

Die zentrale Straf- und Bußgeldstelle des Zolls für Nordbayern gehört zum Hauptzollamt Schweinfurt und ist örtlich am Standort Bamberg angesiedelt. Die Zollbediensteten bearbeiten die verschiedenen Straf- und Bußgeldverfahren der Hauptzollämter Schweinfurt, Nürnberg und Regensburg und nehmen in den Grenzen der §§ 399 Abs. 1 und 386 Abs. 2 Abgabenordnung die Aufgaben der Staatsanwaltschaft wahr.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Schweinfurt

Pressesprecherin

Tanja Manger

Telefon: 09721-6464-1030

E-Mail: presse.hza-schweinfurt@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Schweinfurt, übermittelt durch news aktuell