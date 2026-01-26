Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Internationaler Zolltag am 26.01.2026: ZOLL schützt die Gesellschaft durch Wachsamkeit und Engagement

Rosenheim

Der ZOLL in Deutschland leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum Schutz der Gesellschaft. Ob bei der Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs oder im Kampf gegen (organisierte) Kriminalität: Zollbehörden sorgen täglich für Gesundheit, Umwelt, Wirtschaft und Sicherheit in enger Zusammenarbeit mit nationalen wie europäischen Partnerbehörden.

Unter dem Leitthema "ZOLL schützt die Gesellschaft durch Wachsamkeit und Engagement" steht der Internationale Zolltag am 26. Januar 2026. Ziel ist es, das öffentliche Bewusstsein für die wichtige Schutzfunktion des Zolls zu stärken und seine Bedeutung für Staat, Wirtschaft und das gesellschaftliche Wohlergehen sichtbar zu machen.

"Der Weltzolltag macht sichtbar, wie unverzichtbar Zollverwaltungen weltweit für sichere Grenzen und einen funktionierenden Handel sind. Auch in Deutschland ist und bleibt der ZOLL ein Garant für Sicherheit, gerechten Wettbewerb und gesicherte Staatseinnahmen - getragen von moderner Technik und sehr gut ausgebildeten Zöllnerinnen und Zöllnern", so Dr. Rolfink, der Präsident der Generalzolldirektion.

Die tägliche Wachsamkeit des Zolls und sein konsequentes Engagement sind entscheidend, um wachsenden globalen Bedrohungen wie illegalem Waffen- und Drogenhandel, Finanzkriminalität zu begegnen, sowie unsichere und gesundheitsgefährdende Produkte aus Drittländern aus dem Verkehr zu ziehen. Dabei geht die Arbeit des Zolls weit über die bloße Kontrolltätigkeit hinaus: Moderne Analysetechniken, internationale Zusammenarbeit und starke Partnerschaften bilden das Rückgrat einer wirksamen Gefahrenabwehr.

Der Internationale Zolltag 2026 ruft dazu auf, die Rolle des Zolls als effizienter und kompetenter Partner zum Schutz der Gesellschaft klar zu kommunizieren. Denn hinter jeder Kontrolle und jeder Intervention steht ein gemeinsames Ziel: Menschen zu schützen, Schaden zu verhindern und die Sicherheit und Stabilität unseres Gemeinwesens verlässlich zu gewährleisten.

Zusatzinformation:

Wer Interesse hat, den ZOLL zu verstärken: Das Hauptzollamt Rosenheim nimmt noch Bewerbungen für ein duales Studium ab März 2027 entgegen. Bewerbungsschluss ist der 15.04.2026. Für den Beginn einer Ausbildung oder eines dualen Studiums ab September 2027 können Bewerbungen noch bis zum 15.10.2026 eingereicht werden. In der Ausbildung oder wärend des dualen Studiums können die Anwärterinnen und Anwärter ihre Talente voll entfalten. Sie lernen fast alle Arbeitsbereiche des Zolls kennen und sind an unterschiedlichen Dienststellen tätig. Sowohl die Ausbildung als auch das duale Studium beim Zoll kombiniert Theorie und Praxis - so sind die Auszubildenden und Studierenden im Büro und bei Kontrollen vor Ort im Einsatz. Nach absolvierter Abschlussprüfung stehen den frischgebackenen Zöllnerinnen und Zöllnern bzw. Bachelor of Laws (LL.B.) alle Wege beim Zoll offen. Weitere Informationen unter https://www.zoll-karriere.de Informationen im persönlichen Gespräch erhalten Sie auch auf zahlreichen Ausbildungsmessen, an denen sich das Hauptzollamt Rosenheim beteiligt, siehe unter https://www.zoll.de/SharedDocs/Dienststellen/DE/1_DSSD_Importer/Hauptzollamt/HZA_Rosenheim/HZA_Rosenheim_7750/HZA_Rosenheim_7750.html?category=Ausbildung

