Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Brotzeitbox zweckentfremdet Further Zöllner stellen circa 80 Gramm Amphetamin sicher

Regensburg (ots)

Einmal mehr machte sich die große Erfahrung und der ausgezeichnete Spürsinn von Zollbeamten der Kontrolleinheit Verkehrswege Furth im Wald des Hauptzollamts Regensburg bezahlt. Die Zöllner unterzogen vor kurzem am Grenzübergang Furth im Wald-Schafberg einen aus der Tschechischen Republik kommenden Pkw einer zollrechtlichen Kontrolle. Auf Befragen gaben die beiden Fahrzeuginsassen an, keinerlei verbotene Gegen-stände wie Waffen oder Drogen dabei zu haben und nur zum Tanken im Nachbarland gewesen zu seien. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurden die Zöllner allerdings etwas stutzig, da sich im Kofferraum zahlreiche Gepäckstücke befanden. Vor allem ein Alu-Koffer mit Zahlenschloss erweckte das Interesse der Beamten. Erst nach wiederholter Aufforderung gab der Fahrer die entsprechende Zahlenkombination preis und das aus gutem Grund: In einer Brotzeitbox, die einer Schachtel versteckt war, befand sich ein Plastikbeutel mit circa 72 Gramm Amphetamin. Des Weiteren beinhaltete der Alu-Koffer zahlreiche Rauschgiftutensilien sowie ein Plastiktütchen mit circa drei Gramm Amphetamin.

Außerdem wurden die Zollbeamten auch noch bei der Kontrolle der Bauchtasche des Fahrers fündig: verteilt auf zwei Plastiktütchen wurden insgesamt vier Gramm Amphetamin aufgefunden. Letztendlich hatte auch noch der eingesetzte Rauschgiftspürhund sein "Erfolgserlebnis": in einer Reisetasche "erschnüffelte" er circa ein Gramm des Rauschgiftes. Die Further Zöllner stellten somit circa 80 Gramm Amphetamin sicher und leiteten entsprechende Strafverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen erfolgten durch das Zollfahndungsamt München - Dienstort Weiden.

