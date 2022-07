Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Beiträge hinterzogen, Einkünfte verschwiegen Freiheitsstrafe wegen Schwarzarbeit

Regensburg (ots)

Ein Unternehmer aus dem Landkreis Hof beginn gleich mehrere Straftaten und erhielt des-halb vom zuständigen Amtsgericht Hof einen entsprechenden Strafbefehl.

Nach den Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit am Dienstort Hof beschäftigte der Inhaber eines Dienstleitungsunternehmens mehrere Personen, ohne diese bei den Sozialversicherungsträgern ordnungsgemäß zu melden. Die dadurch ersparten Sozialabgaben beliefen sich auf rund 22.000 Euro. Da einer der nicht gemeldeten Arbeitnehmer zudem den nötigen Aufenthaltstitel, der zu Arbeitsaufnahme in Deutschland berechtigt, nicht besaß, machte sich der Geschäftsmann wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt strafbar. Zusätzlich zeigte er seine Einkünfte nicht vollständig beim Jobcenter an. Von dieser Stelle bezog er regelmäßig Arbeitslosengeld II und besserte so sein Einkommen unrechtmäßig zusätzlich um circa 15.000 Euro auf.

Das Amtsgericht Hof verhängte gegen den Firmeninhaber eine elfmonatige Freiheitsstrafe. Die hinterzogenen Sozialversicherungsbeiträge sowie das zu Unrecht erhaltene Arbeitslosengeld II muss der Unternehmer an die Einzugsstellen bzw. an den Leistungsträger zurückzahlen.

