Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: 22. Mai 2022: Internationaler Tag der biologischen Vielfalt Zoll leistet wichtigen Beitrag zum Schutz bedrohter Tiere und Pflanzen

Regensburg (ots)

Um das Bewusstsein für die biologische Vielfalt und ihre Bedeutung für den Menschen zu stärken, haben die Vereinten Nationen den 22. Mai zum Internationalen Tag der biologischen Vielfalt ausgerufen.

Die Arbeit des Zolls trägt maßgeblich zum Erhalt der vom Aussterben bedrohten Arten bei. Zum Schutz der Tiere und Pflanzen überwacht der Zoll die Einhaltung der gesetzlichen Ein- und Ausfuhrregelungen im internationalen Warenverkehr. Rund 5.600 Tierarten und 30.000 Pflanzenarten unterliegen diesem besonderen Schutz. Artgeschützte Tiere und Pflanzen so-wie daraus hergestellte Waren, die verbotswidrig ein- oder ausgeführt werden, werden von den Zollbehörden beschlagnahmt. Dabei ist es unerheblich, ob die Waren privat oder gewerblich im Reiseverkehr, im Postverkehr oder auf anderen Wegen transportiert werden.

Im vergangenen Jahr wurden die Zöllnerinnen und Zöllner bundesweit über 1.100 Mal fündig und beschlagnahmten knapp 138 Kilogramm sowie über 88.000 Stück Tiere und Pflanzen oder daraus hergestellte Objekte.

So fanden Zollbeamte des Hauptzollamts Regensburg Anfang März 2022 bei der Überprüfung eines Pkw nahe Regensburg zunächst eine Styropor-Kiste mit einer toten Schlange. Schnell stellte sich heraus, dass sich bei dem toten Tier um eine Python handelt und dass sich im Fahrzeug noch fünf weitere Schlangen befinden. Daher gingen die Zöllner mit besonderer Vorsicht an die sich auf dem Rücksitz befindliche Plastikkiste heran: Diese enthielt fünf giftige Kobra-Schlangen, sog. Naja Naja. Nach Auskunft der beiden Reisenden sollte die tote Schlange als Nahrung für die Brillen-schlagen dienen. Die unter Schutz stehenden Schlangen waren für den Verkauf in Deutschland vorgesehen.

Zum Internationalen Tag der biologischen Vielfalt am 22. Mai ruft das Hauptzollamt Regensburg daher dazu auf, unbedingt auf geschützte Tiere und Pflanzen zu verzichten. Nur wenn die Nachfrage ausbleibt und es somit keinen Markt mehr für diese Waren gibt, wird auch der zerstörende Handel mit seltenen Tieren und Pflanzen aufhören.

Weitere Informationen zum Artenschutz finden Sie auf der Website www.artenschutz-online.de und auf unserer Website www.zoll.de unter anderem im Bereich "Reisen".

Original-Content von: Hauptzollamt Regensburg, übermittelt durch news aktuell