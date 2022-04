Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Trier (ots)

Am Dienstag, 26.04.2022, um 18:05 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Schweich ein blauer Opel Corsa gemeldet, welcher auf der B 53 bei Trier-Pfalzel stehen würde. Im Fahrzeug würde sich ein junger Mann befinden, welcher eine sich ebenfalls im Fahrzeug befindende, ältere Frau schlagen würde. Vor Ort konnte die geschädigte 71-jährige Frau angetroffen werden. Ihren Angaben nach sei sie mit ihrem 37 Jahre alten Sohn in Richtung Trier gefahren. Ihr Sohn habe ihr während der Fahrt ins Lenkrad gegriffen und die Handbremse gezogen. Zudem sei sie geschlagen worden. Glücklicherweise hätte sie jedoch - unfallfrei - anhalten können. Der Beschuldigte, ihr 37 Jahre alter Sohn, konnte wenig später in Tatortnähe von der Bundespolizei Trier angetroffen werden. Er war stark alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem erwartet den Beschuldigten nun ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell