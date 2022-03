Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Zollamt Erlangen - Tennenlohe am 05. April nur eingeschränkt im Dienst

Nürnberg (ots)

Aufgrund von Umbauarbeiten an der IT - Struktur sind am 05. April 2022 Abfertigungen beim Zollamt Erlangen - Tennenlohe erst ab 12 Uhr möglich.

Eine Erreichbarkeit per Telefon und E - Mail ist voraussichtlich gewährleistet.

