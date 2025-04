Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Neuer stellvertretender Leiter beim Hauptzollamt Lörrach im Amt Dr. Michael Winkeler als Nachfolger von Dieter Quasnowitz

Bild-Infos

Download

Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots)

Nach zehn Monaten Vakanz konnte sich der Leiter des Hauptzollamts Lörrach, Leitender Regierungsdirektor Matthias Heuser, über die Ernennung von Dr. Michael Winkeler zu seinem neuen Stellvertreter freuen. Regierungsdirektor Dr. Winkeler leitet nun gleichzeitig, wie vor ihm Regierungsdirektor Dieter Quasnowitz, der am 1. April 2024 in den Ruhestand trat, das Sachgebiet Abgabenerhebung des Hauptzollamts am Standort Freiburg. Der fünfzigjährige Dr. Winkeler wurde in Freiburg in Breisgau geboren, ging hier zur Schule und absolvierte an der Universität Konstanz das Studium der Rechtswissenschaft. Nach einer Tätigkeit als Rechtsanwalt in einer Stuttgarter Wirtschaftskanzlei wechselte er in den Dienst der Bundeszollverwaltung, leitete zunächst das Sachgebiet Abgabenerhebung beim Hauptzollamt Singen, danach das Sachgebiet Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Hauptzollamt Stuttgart und nahm anschließend als Referent verschiedene Aufgaben im Bereich einer Fachdirektionen der Generalzolldirektion am Dienstort Neustadt an der Weinstraße wahr. Das Sachgebiet Abgabenerhebung des Hauptzollamts Lörrach setzt Abgaben fest oder erstattet diese, verwaltet Verbrauchsteuereinnahmen, wie zum Beispiel die Tabak-, Energie- oder Alkoholsteuer und übt die Fachaufsicht über die Zollämter im Bezirk aus. Die Beschäftigten dort sind erste Ansprechpersonen für Wirtschaftsbeteiligte, wenn es um Fachfragen zoll- und steuerrechtlicher Natur geht. Für Berufsinteressentinnen und -interessenten mit mittlerem Bildungsabschluss bietet das Hauptzollamt eine zweijährige Berufsausbildung an, mit dem Abitur kann man sich um Zulassung zum Dualen Studium bewerben. Um einen Eindruck von der Arbeit der rund 1.000 Zöllnerinnen und Zöller in der Region gewinnen zu können, bietet das Hauptzollamt Lörrach an mehreren Terminen einen Berufsinfotag und ein fünftägiges Praktikum an. Fragen hierzu können per Mail an die E-Mail-Adresse berufsinfo.hza-loerrach@zoll.bund.de gerichtet werden.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell