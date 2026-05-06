Hauptzollamt Köln

HZA-K: Kölner ZOLL kontrolliert als Teil einer bundesweiten Schwerpunktprüfung gezielt Paketdienstleister

Mehr als 250 Beschäftigte überprüft

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Köln (ots)

Rund 100 Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Kölner Zolls, kontrollierten seit den frühen Morgenstunden gezielt Paketdienstleister in Köln, Bergisch Gladbach, dem Oberbergischen Kreis und dem Rhein-Sieg-Kreis.

"Insgesamt haben wir mehr als 250 Beschäftigte von Transportfirmen überprüft. Die Schwerpunkte unserer Kontrollen lagen bei großen Paketverteilzentren", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Überprüft wurden:

- in Köln: 117 Beschäftigte von 27 Firmen

- in Bergisch Gladbach: 66 Beschäftigte von 8 Firmen

- im Oberbergischen Kreis (Bergneustadt und Nümbrecht): 35 Beschäftigte von 8 Firmen

- im Rhein-Sieg-Kreis (Niederkassel und Siegburg): 36 Beschäftigte von 8 Firmen

"Die Befragung der Fahrer vor Ort ist nur der Einstieg in unsere Arbeit. Erst nach Auswertung und Überprüfung der Arbeitnehmerangaben lässt sich sagen, ob alle angetroffenen Personen auch ordnungsgemäß zur Sozialversicherung gemeldet sind oder nicht zu Unrecht Sozialleistungen beziehen. Die Überwachung der Einhaltung des Mindestlohns, macht regelmäßig tiefergehende Geschäftsunterlagen-prüfungen, insbesondere der Lohn- und Finanzbuchhaltung, bei den Transportfirmen notwendig", erläutert Ahland.

Die bisherige Bilanz der Maßnahme:

- Ein 39-jähriger türkischer Fahrer, wurde in Köln ohne die erforderliche Arbeitserlaubnis angetroffen. Noch vor Ort wurden gegen ihn und seinen Arbeitgeber Ermittlungsverfahren eingeleitet.

- In 18 Fällen ergaben sich erste Hinweise, dass den Beschäftigten nicht der Mindestlohn gezahlt wird (11 in Köln, einer in Bergisch Gladbach, 6 im Rhein-Sieg-Kreis).

- Bei 20 Beschäftigten liegen konkrete Anhaltspunkte vor, dass sie von ihrem Arbeitgeber nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung gemeldet und somit umgangssprachlich schwarz beschäftigt werden (8 in Köln, 2 in Bergisch Gladbach, 4 im Oberbergischen Kreis, 6 im Rhein-Sieg-Kreis).

- Für den Missbrauch von Sozialleistungen (Leistungsbetrug), ergaben sich bei 5 Fahrern bereits konkrete Anhaltspunkte (3 in Köln, 2 in Bergisch Gladbach.

Die Auswertungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit dauern an.

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