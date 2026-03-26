Hauptzollamt Köln

HZA-K: Kölner ZOLL vereitelt Schmuggelversuch von fast 130 Kilogramm eines Kokain-Kaffee-Gemischs von Kolumbien nach Deutschland

Schwarzes Kokain in mehr als 250 Kaffeeverpackungen versteckt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Den Schmuggelversuch von fast 130 Kilogramm eines Kokain-Kaffee-Gemischs, vereitelte der Kölner ZOLL vor wenigen Wochen am Flughafen Köln/Bonn. Die illegale Ware befand sich in mehr als 250 Kaffeeverpackungen und war auf dem Weg von Kolumbien nach Deutschland.

"Dieser außergewöhnliche Aufgriff ist das beste Beispiel für die tägliche Herausforderung, sich nicht von der Optik oder Aufmachung der Pakete oder deren angeblichem Inhalt täuschen zu lassen. Ein direkt vor Ort eingesetztes Stoffanalysegerät, bestätigte den ersten Verdacht meiner Kolleginnen und Kollegen, dass schwarz gefärbtes Kokain als gemahlener Kaffee getarnt wurde", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Nähere Angaben können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell