Hauptzollamt Köln

HZA-K: 22. Mai 2021- Internationaler Tag der biologischen Vielfalt - Zoll leistet wichtigen Beitrag zum Schutz bedrohter Tiere und Pflanzen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Um das Bewusstsein für die biologische Vielfalt und ihre Bedeutung für den Menschen zu stärken, haben die Vereinten Nationen den 22. Mai zum Internationalen Tag der biologischen Vielfalt ausgerufen.

Die Arbeit des Zolls trägt maßgeblich zum Erhalt der vom Aussterben bedrohten Arten bei. Zum Schutz der Tiere und Pflanzen überwacht der Zoll die Einhaltung der gesetzlichen Ein- und Ausfuhrregelungen im internationalen Warenverkehr. Rund 5.600 Tierarten und 30.000 Pflanzenarten unterliegen diesem besonderen Schutz. Artgeschützte Tiere und Pflanzen sowie daraus hergestellte Waren, die verbotswidrig ein- oder ausgeführt werden, werden von den Zollbehörden beschlagnahmt. Dabei ist es unerheblich, ob die Waren privat oder gewerblich im Reiseverkehr, im Postverkehr oder auf anderen Wegen transportiert werden.

Im vergangenen Jahr wurden die Zöllnerinnen und Zöllner bundesweit über 1.200 Mal fündig und beschlagnahmten knapp 144 Kilogramm sowie 119.000 Stück Tiere und Pflanzen oder daraus hergestellte Objekte.

"Es macht uns stolz, durch unsere tägliche Arbeit einen Beitrag zum Artenschutz zu leisten. Im letzten Jahr hatten wir bei Paketkontrollen am Flughafen Köln/Bonn wieder 30 Aufgriffe mit knapp 140 Sicherstellungen. Darunter zahlreiche Handtaschen, Gürtel, Schuhe und Uhrenarmbänder aus Krokodil- und Alligatorenleder sowie Handyhüllen aus Pythonleder. Aber auch in diesem Jahr sind wir bereits bei 51 Sicherstellungen", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Den Schmuggel von 26 artengeschützten Dosenschildkröten, Baumschleichen und Krötenechsen aus Mexiko verhinderte der Kölner Zoll im November des letzten Jahres. Die Reptilien waren auf ihrem Weg zu Privatempfängern in Deutschland in Paketen mit mexikanischen Süßigkeiten, Souvenirs und Spielsachen versteckt. Eingenäht in kleine Stoffpuppen und ohne ausreichende Belüftung überlebten zehn der Reptilien den tierschutzwidrigen Transport leider nicht.

Zum Internationalen Tag der biologischen Vielfalt am 22. Mai ruft das Hauptzollamt Köln daher dazu auf, unbedingt auf geschützte Tiere und Pflanzen zu verzichten. Nur wenn die Nach-frage ausbleibt und es somit keinen Markt mehr für diese Waren gibt, wird auch der zer- störende Handel mit seltenen Tieren und Pflanzen aufhören.

Weitere Informationen zum Artenschutz finden Sie auf der Website www.artenschutz-online.de und auf unserer Website www.zoll.de, unter anderem im Bereich "Reisen".

Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell