Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zöllner*innen stellen Mann mit über 85 Gramm Crystal

Erfurt (ots)

Im Ergebnis einer verdachtsunabhängigen Kontrolle eines PKW am ehemaligen Grenzübergang Schönberg/Sachsen beschlagnahmten Zöllner*innen der Kontrolleinheit Verkehrswege Plauen am vergangenen Samstag insgesamt 87,6 Gramm Crystal.

Die beiden Insassen, ein 38-jähriger Mann und eine 46-jährige Frau aus Plauen, waren nach eigenen Angaben auf dem Rückweg aus der Tschechischen Republik, wo sie neben einer Tankfüllung des PKW lediglich eine Stange Zigaretten erworben hätten. Nachdem ein durchgeführter Abgleich der Personendaten zu dem Ergebnis führte, dass gegen den Mann bereits Einträge wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz vorlagen, wurden beide Insassen einem freiwilligen Drogenschnelltest unterzogen. Dieser verlief bei dem Mann positiv. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs konnten die Beamt*innen in der Beifahrertür eine Cliptüte mit einer gelblich kristallinen Substanz feststellen, bei welcher es sich um Crystal handelte. Noch vor Ort wurde gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der 38-Jährige wurde zunächst durch die Zöllner*innen vorläufig festgenommen. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Zwickau erließ am auf den Tattag folgenden Sonntag wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Er befindet sich derzeit weiterhin in Haft.

