HZA-DA: ZOLL: Zeitweise Schließung des Zollamts Darmstadt am 08.05.2026
Darmstadt (ots)
Am kommenden Freitag, den 08. Mai 2026 ist das Zollamt Darmstadt, Hilpertstraße 20A , 64295 Darmstadt wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung geschlossen.
In dringenden Fällen können Abfertigungen bei den Zollämtern Bensheim, Wiesbaden oder Hanau vorgenommen werden.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Darmstadt
Tanja Ackermann
Telefon: 06151/9180-1006
E-Mail: presse.hza-darmstadt@zoll.bund.de
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