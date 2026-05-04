Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: ZOLL: Zeitweise Schließung des Zollamts Darmstadt am 08.05.2026

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Darmstadt (ots)

Am kommenden Freitag, den 08. Mai 2026 ist das Zollamt Darmstadt, Hilpertstraße 20A , 64295 Darmstadt wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung geschlossen.

In dringenden Fällen können Abfertigungen bei den Zollämtern Bensheim, Wiesbaden oder Hanau vorgenommen werden.

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