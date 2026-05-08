Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Aachener Zoll prüft Paket-, Express- und Kurierdienstleister in der Region - Bundesweite Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

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Aachen (ots)

Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Aachen prüften am 06. Mai 2026 im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags Beschäftigungsverhältnisse in der Kurier-, Express- und Paketbranche, um verstärkt gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vorzugehen. Mit insgesamt 42 Einsatzkräften des Zolls, unterstützt durch 2 Beschäftigte des Jobcenters der Städteregion Aachen und 5 Beamten der Landespolizei NRW (Polizeipräsidium Heinsberg) wurden an drei Standorten im Bezirk des Hauptzollamts Aachen umfangreiche Prüfungen durchgeführt. Im Fokus stand die Einhaltung des Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz und die Einhaltung sozialversicherungs-rechtlicher Pflichten sowie der unrechtmäßige Bezug von Sozialleistungen. Im Rahmen der Maßnahmen wurden die Zöllner*innen 110 Arbeitnehmer*innen von 29 Arbeitgeber*innen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. Die Prüfungen vor Ort ergaben zunächst keine Auffälligkeiten. Eine erste Auswertung der Daten an der Dienststelle führte zu dem Ergebnis, dass in acht Fällen gegen die Sofortmeldepflicht verstoßen wurde. Im Nachgang an die durchgeführten Personenbefragungen schließen sich nun umfangreiche Geschäftsunterlagenprüfungen bei dem jeweiligen Arbeitgeber an.

Zusatzinformation:

Die FKS führt regelmäßig bundesweite Schwerpunkt- und Sonderprüfungen sowie örtliche Prüftage auf Basis des risikoorientierten Prüfungsansatzes durch. Diese konzertierten Prüfungen sind ein wichtiges Instrument zur Senkung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung und tragen zur flächen-deckenden Aufklärung und Ahndung von Verstößen bei.

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