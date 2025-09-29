Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: PRESSEEINLADUNG Taufe und Indienststellung des Zollschiffs "Emden"

Oldenburg (ots)

Der Zoll wird am Dienstag, 7. Oktober 2025 sein neues Einsatzschiff "Emden" feierlich taufen und gleichzeitig in Dienst stellen.

Die "Emden" ist ein Einwachenschiff mit alternativem LNG-Antrieb und einer Gesamtlänge von 55 Meter, das künftig vorrangig zur Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs und zur Einhaltung der Zollvorschriften im Seegebiet vor den ostfriesischen Inseln, dem deutschen Festlandssockelbereich in der Nordsee bis in die ausschließliche Wirtschaftszone sowie die seewärtige Grenze zu den Niederlanden eingesetzt wird.

Die Taufrede wird Björn Böhning, Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, halten.

Während der Taufzeremonie besteht die Gelegenheit für Bild- und Filmaufnahmen sowie im Anschluss für O-Töne und eine Besichtigung des Zollschiffs.

Termin: 7. Oktober 2025

Beginn: 15:00 Uhr

Ort: Binnenhafen Emden (ehemalige Cassens-Werft), Zu den Hafenbecken 13 in 26723 Emden

Aus organisatorischen Gründen werden interessierte Medienvertreter/-innen gebeten, ihre Teilnahme bis zum 2. Oktober 2025 beim Hauptzollamt Oldenburg anzumelden (siehe Kontakt).

Original-Content von: Hauptzollamt Oldenburg, übermittelt durch news aktuell