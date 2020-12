Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: Der Zoll trägt blau: Zollamt Kreyenbrück zieht nach.

Oldenburg/KreyenbrückOldenburg/Kreyenbrück (ots)

Zollamt Oldenburg-Kreyenbrück: Seit gestern ist auch die Belegschaft des Binnenzollamts in Oldenburg-Kreyenbrück mit blauen Uniformen ausgestattet.

Nach und nach stattete der Zoll bundesweit seine rund 13.500 Dienstkleidungsträger mit einem neuen Outfit aus. So auch im Bezirk des Hauptzollamts Oldenburg: Bereits seit vergangenem Jahr sind die Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, der Kontrolleinheiten im grenznahen Raum und der Grenzzollämter in modernen blauen Uniformen im Einsatz. Mit der Farbumstellung von grün auf blau folgt der Zoll anderen inländischen und europäischen Sicherheitsbehörden.

Weiterhin gut erkennbar bleiben die Zöllner durch mehrere exponierte Aufdrucke "ZOLL" auf den Kleidungsstücken. Das vollständig neue Ausstattungskonzept setzt hohe Maßstäbe bezüglich der Wertigkeit und Funktionalität und traf in den Reihen der Zöllner bereits auf breite Zustimmung.

Zollämter und Abfertigungszollstellen sind wichtige Knotenpunkte im grenzüberschreitenden Warenverkehr. Nicht nur für die Industrie und den gewerblichen Handel, sondern auch für Privatpersonen in Fragen des internationalen Postverkehrs und der Kraftfahrzeugsteuer.

"Von der Containerladung bis zum Postpaket, die Warenabfertigung ist ein zöllnerisches Kerngeschäft. Dass grenzüberschreitende Warenströme so barrierefrei wie möglich fließen können, verdanken wir meinen Kollegen bei den Zollämtern. Durch die neue Dienstkleidung wird eine einheitliche Erkennbarkeit für die Abfertigungsbeamten an den Zollämtern erreicht. Ein folgerichtiger Schritt: Sie sind doch wichtige Ansprechpartner für Wirtschaft und Bürger in der Region", so Frank Mauritz, Pressesprecher des Hauptzollamts Oldenburg.

Nicht nur zur Vorweihnachtszeit ist das Abfertigungsvolumen im privaten Postverkehr für die Zollämter stetig steigend. Kommt ein Paket aus dem nichteuropäischen Ausland nach Deutschland, darf der Zoll die Sendung trotz Brief- und Postgeheimnis öffnen lassen und den Inhalt prüfen. Ob und in welcher Höhe Abgaben anfallen, ist anschaulich unter www.zoll.de erläutert. Der Zoll rät in diesem Zusammenhang schon vor der Bestellung im Internet genau zu prüfen, inwiefern Warenlieferungen unzulässig sein könnten. Das erfahrene Personal der Zollämter berät Sie gern.

Onlineshoppen ist einfach - mit wenigen Klicks ist das gewünschte Produkt bestellt. Die App "Zoll und Post" hilft, die voraussichtlichen Einfuhrabgaben zu berechnen und liefert wichtige Informationen rund um die Einfuhr im internationalen Postverkehr. Zusätzlich wird vor Produkten gewarnt, die gefährlich oder verboten sein könnten. Oftmals handelt es sich bei den besonders günstigen Angeboten nicht um Originalware, sondern um gefälschte und teils minderwertige Billigprodukte.

Die App "Zoll und Post" ist kostenlos im Apple App Store und im Google Play Store verfügbar.

