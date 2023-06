Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Betrug im Namen des Zolls // Zoll Hamburg warnt vor gefälschten Zahlungsaufforderungen von Umsatzsteuerabgaben

Hamburg (ots)

Das Hauptzollamt Hamburg warnt vor falschen Zoll-Schreiben, die per E-Mail oder SMS versandt werden.

Das Hauptzollamt Hamburg erreichen zurzeit mehrmals täglich Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern, die per SMS oder E-Mail Aufforderungen zur Zahlung von Umsatzsteuerabgaben erhalten haben, die im Rahmen eines Gewinns oder Bargeldtransfers fällig geworden sein sollen.

Die Schreiben sollen vom Hauptzollamt Hamburg (teilweise auch vom Zollamt/ Hauptzollamt Frankfurt a.M.) stammen und sind mit einem Zoll-Logo versehen. In den Schreiben werden erst Umsatzsteuergesetze aufgeführt und dann über 5.000 EUR an Umsatzsteuer für "ATR-Papiere" gefordert. In der Nachricht ist zudem ein Link enthalten, der angeblich zu einer detaillierten Rechnung führen soll. Auch ist von angeblichen Absprachen mit einer Rechtsanwaltskanzlei die Rede.

"Bei dieser Art von Mitteilungen handelt es sich weder um Nachrichten des Zolls noch von der Rechtsanwaltskanzlei, sondern um eine Betrugsmasche. Die Empfänger sollen nach Weiterleitung über den Link Überweisungen vornehmen bzw. ihre Bankdaten preisgeben." so Pressesprecherin Kristina Severon.

Das Hauptzollamt Hamburg rät, bei Erhalt einer solchen Nachricht diese einfach zu löschen. Der Zoll tritt niemals auf diese Art an Zollbeteiligte heran, schickt Links oder fordert sie zu Zahlungen auf - überdies gibt es in der Kommunikation mit Behörden stets eine ausreichende Frist um sich ggf. über die Echtheit von Schreiben und Mitteilungen zu informieren.

In diesem Zusammenhang sei auch noch einmal auf die Betrugsmasche mit angeblichen Zollgebühren für Pakete aus dem Ausland hingewiesen. In diesen vorgeblich im Namen von Paketdienstleistern versandten Zahlungsaufforderungen soll der Empfänger ebenfalls dazu verleitet werden, über einen Link seine Bankdaten preiszugeben. Auf diesen Umstand wurde bereits mit mehreren Pressemitteilungen hingewiesen.

Mehr Einzelheiten zu dem Thema können dieser Seite entnommen werden: https://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Postsendungen-Internetbestellungen/Phishing-Mails-und-gefaelschte-Bescheide/phishing-mails-und-gefaelschte-bescheide_node.html

