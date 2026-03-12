Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Zoll verhindert Rauschgiftschmuggel/ 200 Gramm Crystal nur vermeintlich gut versteckt

Dresden (ots)

Am 8. März 2026 kontrollierte der Zoll in der Nähe von Görlitz einen polnischen PKW, der über die Autobahn 4 aus Polen einreiste. Auf Nachfrage gaben Fahrer und Beifahrer an, auf dem Weg in die Schweiz zu sein.

Bei der Überprüfung des Fahrzeuginnenraums wurde, eingeklemmt zwischen Fahrersitz und Mittelkonsole, ein mit Klebefolie umwickeltes und vakuumiertes Päckchen aufgefunden. Der Inhalt: ein großer, harter Kristall. Der an der Substanz durchgeführte Rauschgiftschnelltest zeigte eine starke, positive Reaktion auf Methamphetamin. Dem Aussehen und der Struktur nach handelte es sich um Crystal. Eine Verwiegung des Kristallstücks ergab ein Gewicht von rund 98 Gramm. Auf Grund des hohen Gewichts und unklarer Gesamtumstände wurden nicht nur das Fahrzeug, sondern auch die Personen kontrolliert. Das Ergebnis: Der Beifahrer transportierte einen mit Folie umwickelten, fast gleichgroßen weißen Kristall im am Körper getragenen Slip. Dieses Päckchen brachte rund 100 Gramm auf die Waage und reagierte ebenfalls positiv auf Methamphetamin.

Die Staatsanwaltschaft Görlitz verfügte daraufhin die vorläufige Festnahme des Beifahrers. Am Folgetag hat das Amtsgericht Görlitz auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz Haftbefehl gegen den 54-jährigen Polen erlassen. Die weiteren Ermittlungen in diesem Verfahren führt das Zollfahndungsamt Dresden.

