HZA-HB: Erfolgreiche Jahresbilanz des HZA Bremen / Rekordsicherstellung von Kokain / 50.000 gefälschte Produkte / Erfolgreiche Bekämpfung der Schwarzarbeit / 4,5 Milliarden Euro Einnahmen

Bremen (ots) - Bei einer Kontrolle eines Kioskes in Bremen Nord konnte der Zoll am 1. Mai über 8 kg unversteuerten Wasserpfeifentabak sicherstellen. Zudem wurden in den Geschäftsräumen Potenzmittel sichergestellt, die nicht dem deutschen Arzneimittelrecht entsprachen und beim Verbraucher gesundheitliche Schäden ...

mehr