Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Zoll deckt illegale Beschäftigung in Bielefelder Restaurants auf/Zusammengestellte Tische dienen als Schlafplatz

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Bielefeld (ots)

Bei einer Prüfung von zwei Restaurantbetrieben in Bielefeld, in einem liefen gerade Umbauarbeiten, stellte der Bielefelder Zoll sechs illegal beschäftigte vietnamesische Staatsangehörige fest, die ohne die für die Ausübung von Erwerbstätigkeit notwendigen Genehmigungen dort arbeiteten.

Am 03.03.2026 kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamtes Bielefeld ein Restaurant in einem Bielefelder Stadtteil. Die dort stattfindenden Umbauarbeiten gaben Anlass für die Prüfung nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz.

Es wurden vier männliche vietnamesische Staatsangehörige im Alter zwischen 31 und 43 Jahren angetroffen, welche dort Umbau- und Renovierungsarbeiten durchführten. Die Arbeitnehmer verfügten über keinerlei Dokumente, welche sie zur Ausübung einer Beschäftigung in Deutschland berechtigten. Daher wurden strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.

"Im weiteren Verlauf der Prüfung kam zum Vorschein, unter welch katastrophalen Umständen die vietnamesischen Arbeiter untergebracht waren. Sie schliefen im Keller des umzubauenden Restaurants auf zusammengestellten Tischen.", so Ralf Wagenfeld, Pressesprecher beim Hauptzollamt Bielefeld.

Am 06.03.2026 überprüften Beamtinnen und Beamte des Zolls ein Restaurant in Bielefeld. Dort wurden in der Küche zwei männliche vietnamesische Staatsangehörige im Alter von 25 und 41 Jahren arbeitend angetroffen, welche ebenfalls keinerlei zwingend erforderliche Dokumente für eine Arbeitsaufnahme im Bundesgebiet vorlegen konnten. Eine der angetroffenen Personen versuchte sich mit einem angeblichen französischen Reisepass auszuweisen, der jedoch als Fälschung erkannt wurde. Die andere sich illegal in Deutschland aufhaltende Küchenkraft versuchte sich der Prüfung durch Flucht zu entziehen, konnte jedoch unmittelbar gestellt werden.

Beide Restaurants werden von einer 39-jährigen vietnamesischen Staatsangehörigen betrieben. Angesichts der festgestellten Verstöße wurden strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zusatzinformation:

Das Hauptzollamt Bielefeld bekämpft Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung durch Prüfungen und Ermittlungen mit vier Standorten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Herford, Paderborn, Hamm und Bielefeld.

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