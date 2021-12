Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Circa 10,5 Kilo Marihuana im Kofferraum Bielefelder Zöllner auf der A2 erfolgreich

Bielefeld (ots)

Am 13.12.2021 kontrollierten Zöllner des Hauptzollamts Bielefeld einen PKW mit deutschem Kennzeichen, den sie aus dem fließenden Verkehr der Bundesautobahn 2, Fahrtrichtung Hannover, für eine zollrechtliche Kontrolle auf den Rastplatz Obergassel geleitet hatten. Der allein reisende deutsche Fahrzeugführer erklärte gegenüber den Beamten, dass er aus den Niederlanden kommend auf dem Weg nach Berlin sei. Auf Nachfrage gab er an, keine verbotenen Gegenstände mitzuführen. Dennoch entschieden sich die Zöllner für eine nähere Kontrolle des Fahrzeugs. Sie baten den Fahrer auszusteigen und den Kofferraum zu öffnen. Darin befand sich eine große, schwarze Tasche, aus der nach dem Öffnen mehrere Beutel mit Marihuana und ein Block mit Haschisch zum Vorschein kamen. Des Weiteren entdeckten die Beamten am Boden-zwischen der Fahrertür und dem Fahrersitz ein Röhrchen und ein gefaltetes Blatt Papier mit einer jeweils geringen Menge Amphetamin und bei der Durchsuchung des Mannes wurden in der getragenen Kleidung noch geringe Mengen von Marihuana und Haschisch gefunden. Insgesamt stellten die Zöllner circa 10,5 Kilo Marihuana, circa 100 Gramm Haschisch und 5 Gramm Amphetamin sicher. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und in das Gewahrsam der Bielefelder Polizei übergeben. Ferner wurde ihm aufgrund der gemachten Feststellungen, die Einleitung eines Strafverfahrens mitgeteilt. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hannover -Dienstsitz Bremen- im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld.

