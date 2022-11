Berlin (ots) - 84 neue Nachwuchskräfte haben gestern Ihre Ausbildung bzw. in Ihr Studium beim Hauptzollamt Berlin angetreten. Bundesweit sind es rund 2.600 junge Menschen, die am 1. August eine Ausbildung für den mittleren bzw. ein Studium für den gehobenen Dienst beim Zoll beginnen. "Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr motivierte Bewerberinnen und ...

mehr