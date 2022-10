POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland / Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 44. KW

Saarbrücken (ots) - In zwei Fällen führte die bekannte Masche am vergangenen Freitag, dem 21. Oktober 2022, zur Übergabe von Schmuck und Bargeld an die Betrüger. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf fast 60.000 Euro! Ein 85 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Schiffweiler übergab Bargeld und Schmuck einem ...

mehr