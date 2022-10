Saarbrücken (ots) - Ein 49 Jahre alt gewordener Mann verstarb bereits am 8. Juli 2022 in seiner Wohnung in Homburg. Nachdem besorgte Bekannte längere Zeit nichts von ihm gehört hatten, fanden sie den Mann leblos in seiner Wohnung vor. Der hinzugezogene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Der Verstorbene war den Behörden als Betäubungsmittelkonsument bekannt. Todesursächlich war nach kriminalpolizeilichen ...

mehr