Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (111/2026) 61-jährige Kerstin Völling aus Hann. Münden weiterhin vermisst - Polizei bekräftigt Fahndungsaufruf und bittet erneut um Mithilfe

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Göttingen (ots)

HANN. MÜNDEN (ab) - Die Suche nach der seit Mittwoch, 1. April 2026, vermissten 61 Jahre alten Kerstin Völling aus Hann. Münden (Landkreis Göttingen; wir berichteten) dauert unverändert an. Trotz bereits eingeleiteter Ermittlungen und einer veröffentlichten Vermisstenfahndung gibt es bislang weiterhin keine konkreten Hinweise auf ihren Aufenthaltsort.

Den vorliegenden Informationen zufolge verließ die 61-Jährige am 1. April gegen Mittag ihre Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die Vermisste ist vermutlich mit einem schwarzen Opel Corsa mit dem amtlichen Kennzeichen GÖ-KN 534 unterwegs. Aufgrund zurückliegender beziehungsweise bestehender Kontakte nach Hamburg kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in Richtung Norddeutschland begeben haben könnte. Gesicherte Erkenntnisse hierzu liegen jedoch weiterhin nicht vor.

Frau Völling ist von kräftiger Statur und hat dunkelblondes, kinnlanges Haar. Bekleidet sein soll sie mit einem dunkelblauen Pullover und Stiefeln. Weitere Angaben zu ihrem derzeitigen Erscheinungsbild liegen nicht vor.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei die Bevölkerung erneut um Mithilfe.

Wer Kerstin Völling gesehen hat oder Hinweise zu dem schwarzen Opel Corsa mit dem Kennzeichen GÖ-KN 534 geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 beim Polizeikommissariat Hann. Münden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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