POL-GÖ: (225/2022) Fahrzeuge auf Grundstück am Nikolausberger Weg in Brand gesetzt - Polizei geht von politisch motivierter Tat aus, Staatsschutzkommissariat ermittelt

Göttingen (ots) - Göttingen, Innenstadt Freitag, 20. Mai 2022, 12.30 bis etwa 18.00 Uhr GÖTTINGEN (jk) - Bei mobilen und auch stationären Verkehrskontrollen hat die Polizei in Göttingen am Freitagnachmittag (20.05.22) an verschiedenen neuralgischen Punkten der Innenstadt schwerpunktmäßig Rad-, Pedelec und ...

mehr