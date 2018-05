POL-GÖ: (241/2018) Auseinandersetzung in der Göttinger Innenstadt - Acht Personen festgenommen - Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots) - Göttingen, Goethe-Allee Donnerstag, 3. Mai 2018, gegen 19.30 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - Am Donnerstagabend (03.05.18) gegen 19.30 Uhr ist es in der Goethe-Allee in der Göttinger Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens acht Männern verschiedener Nationalitäten gekommen (siehe unsere Pressemitteilung Nr. 239/2018 von 03.05.2018). Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Einige Personen mussten in einer Klinik behandelt werden.

Die Polizei hatte acht Personen im Alter zwischen 21 und 50 Jahren vorläufig festgenommen. Sie befinden sich derzeit noch in Gewahrsam.

Der genaue Tathergang ist bislang noch unklar. Die Motivalge liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand im persönlichen Bereich. Eine politische motivierte Tat wird ausgeschlossen. Die Ermittlungen des 1. Fachkommissariats laufen auf Hochtouren.

