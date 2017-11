POL-PDLU: Speyer - Handtasche aus Fahrradkorb entwendet (59-1511)

Speyer (ots) -

15.11.2017, 12.30 Uhr Eine 66-jährige Frau stand mit ihrem Fahrrad an der Kreuzung Wormser Landstraße/Bahnhofstraße und wollte diese an der Fußgängerampel überqueren. Ihre schwarze Handtasche befand sich in einem Korb auf dem Gepäckträger. Während die Frau die Straße überquerte, kam von der anderen Seite ein Mann auf sie zu und teilte ihr mit, dass eine Frau, die zuvor neben ihr an der Ampel stand, ihre Tasche vom Gepäckträger gestohlen habe. Die Unbekannte flüchtete in Richtung Media Markt. Zu der Frau liegt folgende Beschreibung vor: circa. 20 Jahre alt, 160 - 170 cm groß, trug weiße Mütze, schwarze Jacke, südländischer Hauttyp In der Tasche befanden sich diverse Papiere und ein kleinerer Geldbetrag. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

