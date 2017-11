POL-PDLU: (Neuhofen) Unbekannter Mann nötigt Pferd und Reiterin

Neuhofen (ots) - Eine 20-jährige Frau wollte am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr mit ihrem Pony von der Reithalle in der Woogstraße zur Schafgasse reiten. In der Schafgasse stellte sich ihr ein Mann in den Weg. Beim Versuch Vorbeizureiten, griff der Mann in die Trense und riss der jungen Frau die Zügel aus der Hand. Anschließend versuchte der Mann das Pferd mehrfach in Richtung Medenheimer Straße zu ziehen, wogegen es sich erfolgreich sträubte. Die Reiterin rief mehrmals, dass er das Pferd loslassen sollte, er regierte aber nicht. Erst als von einem naheliegenden Grundstück ein weiterer Mann zu Hilfe eilte und ihn aufforderte das Pferd loszulassen, kam er dem zögerlich nach. Danach entfernte er sich in Richtung Medenheimer Straße. Er wird beschrieben als circa 30-35 Jahre alt, 180-185 cm groß, mit sehr schlanker Figur und einem ungepflegten Erscheinungsbild. Er hatte dunkelbraune, sehr kurze Haare ("Stoppelfrisur") und trug dunkelblaue, locker sitzende Jeans und eine schwarze Daunenjacke. Während des gesamten Vorfalls hat der Mann kein Wort gesprochen. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung. Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/TN0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell