POL-PDLU: (Limburgerhof) Unfall zwischen Pkw und Radfahrer

Limburgerhof (ots) - Bereits am Mittwochmittag gegen 16:00 Uhr kam es an der Einmündung Carl-Bosch-Straße / Pommernring zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Die 16-jährige Radfahrerin fuhr auf dem Radweg im Pommernring in Richtung Fichtestraße. Die Fahrerin eines hellen Kleinwagens wollte aus der Carl-Bosch-Straße in den Pommernring einbiegen und übersah dabei die Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß kam die Radfahrerin zwar nicht zu Fall, sie zog sich aber, wie sich später herausstellte, eine starke Prellung des Fußes zu. Die Autofahrerin blieb kurz stehen, fuhr dann aber weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die Angaben zur Autofahrerin, die als circa 65 Jahre alt mit grauen Haarlocken beschrieben wird, oder ihrem Wagen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Insbesondere eine Autofahrerin, die hinter der Unfallverursacherin an der Einmündung stand kommt als Zeugin in Betracht und wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

