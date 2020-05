Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Augelöste Brandmeldeanlage durch unachtsames Kochen

Schiffdorf (ots)

Am Donnerstagmorgen den 21. Mai 2020, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel durch die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe alarmiert. Es ging für die Feuerwehr nach Schiffdorf in die Schleusenstraße. Dort hat in einem Heim für betreutes Wohnen, die Brandmeldeanlage ausgelöst. Grund hierfür war der Bratdunst eines Bewohners. Nach Erkundung durch den Einsatzleiter konnte somit schnell Entwarnung gegeben wurden. Die Brandmeldeanlage wurde durch die Feuerwehr zurückgesetzt.

