THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW HH MV SH: Corona-Einsatz: Technisches Hilfswerk transportiert Desinfektionsmittel an Schulämter in Schleswig-Holstein

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Kiel (ots)

Im Auftrag des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren sowie zur Unterstützung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Schleswig-Holstein transportiert das Technische Hilfswerk (THW) Desinfektionsmittel landesweit an die Schulämter. Dieses stammt aus einer anonymen Firmenspende und Beständen des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in Lübeck (UKSH Lübeck). 7000 Liter Desinfektionslösung werden durch das THW in die Universitätsapotheke nach Lübeck befördert, durch Bestände des UKSH ergänzt und von dort durch die Ehrenamtlichen des THW an alle Schulämter im Bundesland verteilt.

"Wir sind dem THW sehr dankbar für die logistische Unterstützung während der Coronakrise. Unsere Schulen mit ausreichend Desinfektionsmitteln zu versorgen kann uns allen dabei helfen, die Ausbreitung des Virus im Land zu verringern", so Bildungsministerin Karin Prien.

Möglich gemacht wird die Aufteilung durch das UKSH Lübeck. Dieses füllt die Spende durch hauseigenes Fachpersonal in ihren Laboren um und ergänzt durch zusätzliches eigenes Material. "Das Thema "Desinfektionsmittel" hat in den vergangenen Monaten hohe Aktivität erfordert. Das UKSH hat für Kliniken, Institute und öffentliche Einrichtungen hergestellt und abgefüllt", sagt Hans- Gerd Strobel, Chefapotheker des UKSH.

THW-Landesbeauftragter Dierk Hansen freut sich über die behördenübergreifende Zusammenarbeit und gemeinschaftliche Hilfe. "Wie vielfältig und wichtig Technische Hilfe sein kann, wird bei diesem Logistikeinsatz zur Gewährleistung eines sicheren Schulbetriebes deutlich, der mir auch als Vater eines 14-jährigen Sohnes sehr am Herzen liegt.", so Hansen.

Das THW transportiert und verteilt die Großspende heute (26. Mai) und die kommenden drei Tage an alle Schulämter in Schleswig-Holstein. Hierzu sind ehrenamtliche THW-Kräfte aus dem gesamten Bundesland im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Leitungs- und Koordinierungsstab

Markus Drewes

Telefon:0431/5793365

Mobil:0174/3796872

E-Mail:luk-s5.lvhhmvsh@thw.de und mtn.drewes@outlook.de

www.lv-hhmvsh.thw.de

Original-Content von: THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell