POL-WI-KvD: +++ PKW mit Mülltonne attackiert +++ Kontrolleure beleidigt und bedroht +++ Senior bestohlen +++ Ruhestörung eskaliert +++ Bargeld und Handy geraubt +++ Person bei Unfall verletzt +++

1. PKW mit Mülltonne attackiert,

Wiesbaden, Südost, Welfenstraße, Freitag, 30.05.2021, 10.05 Uhr,

(schü) Mit einem Mülleimer aus Metall attackierte ein 14-jähriger Junge aus Wiesbaden einen PKW in der Welfenstraße und richtete hierbei einen Sachschaden von ca. 2.500,-EUR an. Die Sachbeschädigung wurde von mehreren Zeugen beobachtet. Der von der Polizei verständigte Fahrzeugnutzer gab an, dass er kurz vor der Tat bei der Parkplatzsuche einen jungen Mann bemerkt habe, der plötzlich und unvermittelt auf die Straße getreten sei. Dieser habe sich über diesen Vorgang sehr aufgeregt. Mit Unterstützung der Zeugen konnte der Täter ausfindig gemacht werden. Der geschädigte Nutzer des PKWs identifizierte diesen dann als den jungen Mann, mit dem es zuvor zu dem beschriebenen Konflikt gekommen war. Bei der Attacke auf den PKW wurde der gesamte obere Bereich auf der Beifahrerseite beschädigt, sowie zwei Scheiben zerstört. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

2. Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden, Grillparzer Straße, Freitag, 30.04.2021, zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr,

(akl) Am Freitag haben Unbekannte in der Grillparzer Straße zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr versucht, in eine Wohnung im 1. Stock einzubrechen. Die Wohnungstür hielt dem Aufbruchsversuch aber stand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

3. Fahrkartenkontrolleure beleidigt und bedroht, Wiesbaden, Rheingausviertel, Dotzheimer Straße, Freitag, 30.04.2021, 17.10 Uhr,

(akl) In einem Linienbus sind bei einer Fahrausweiskontrolle am Freitag gegen 17.10 Uhr in der Dotzheimer Straße die beiden Kontrolleure beleidigt und bedroht worden. Nachdem ein 22-jähriger Mann aus Osnabrück und eine 24-jährige Wiesbadenerin zunächst ohne Fahrschein im Bus angetroffen wurden, wollten die Kontrolleure zur Feststellung einer Fahrberechtigung die Personalien feststellen. Dabei sei der 22-Jährige laut geworden und habe das Fahrpersonal beleidigt und ihnen Schläge angedroht. Eine hinzugerufene Polizeistreife leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. Senior bestohlen,

Wiesbaden, Mitte, Taunusstraße, Freitag, 30.04.2021, 17.15 Uhr,

(akl) Ein 81-jähriger Senior ist am Freitag gegen 17.15 Uhr in der Taunusstraße von zwei Männern abgelenkt und bestohlen worden. In einem Hauseingangsbereich hätten sie ihn zunächst in ein Gespräch verwickelt und dabei die im Rollator des Geschädigten deponierte Herrentasche mit dessen Portemonnaie entwendet. Ein Täter soll 50 Jahre alt und 165 - 170 cm groß gewesen sein und unordentliche, helle Kleidung getragen haben. Der andere Mann wäre 40 - 50 Jahre alt, etwa 180 - 185 cm groß und gut gekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei hat die Sachbearbeitung übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

5. Ruhestörung eskaliert,

Wiesbaden, Erbenheim, Sigismundstraße, Freitag, 30.04.2021, 22.30 Uhr,

(akl) Eine Ruhestörung durch eine Gruppe von 5-6 Personen endete am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in der Sigismundstraße in Wiesbaden-Erbenheim mit einem körperlichen Übergriff. Die Personengruppe habe auf einem Platz gemeinsam Alkohol konsumiert und durch lautes Rufen die Nachtruhe gestört. Eine 54jährige Anwohnerin habe die Gruppe daraufhin angesprochen und auch auf die nächtliche Ausgangssperre verwiesen. Daraufhin sei es zum Streit gekommen und die Wiesbadenerin habe die Gruppe mit ihrem Handy fotografiert. Das, aus der Gruppe geforderte, Löschen der Bilder habe sie verneint und wollte die Örtlichkeit verlassen. Eine männliche Person aus der Gruppe sei ihr gefolgt und habe sie von hinten niedergeschlagen. Dann habe er versucht, ihr das Handy zu entreißen. Aufgrund von Gegenwehr und zu Hilfe eilenden Nachbarn habe er von ihr abgelassen und die Gruppe sei gemeinsam in Richtung Köhlstraße geflüchtet. Der Angreifer sei 185 cm groß, schlank, mit schmalem Gesicht und dunklen Haaren gewesen. Er wäre mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze sowie blauen Jeans bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Junge Frau auf sexueller Grundlage beleidigt - Zeugen gesucht, Wiesbaden, Mitte, Bleichstraße, Bushaltestelle Platz der Deutschen Einheit, Samstag, 01.05.2021, 19:30 Uhr,

(schü) Auf sexueller Grundlage wurde eine 17-jährige Wiesbadenerin von einem Mann beleidigt, kurz nachdem sie gemeinsam mit einer Freundin an der Bushaltestelle Platz der Deutschen Einheit einen Bus verlassen hatte. Der Mann, der die entsprechende Äußerung getätigt haben soll, tat dies in russischer Sprache, derer die junge Frau ebenfalls mächtig ist. Der bisher unbekannte Täter soll sich in Begleitung eines weiteren Mannes befunden haben. Die Geschädigte und ihre Freundin trafen den Mann und seinen Begleiter kurze Zeit später erneut an und es soll wiederum zu Beleidigungen auf sexueller Grundlage seitens des Unbekannten gekommen sein. Die beiden Männer werden von dem Opfer und der Zeugin wie folgt beschrieben: Unbekannter Täter: männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 1,75 - 1,80 m groß, dünn, ca. 1mm kurze Haare in grauer oder blonder Farbe, sprach die deutsche Sprache mit Akzent, die Beleidigungen äußerte er in russischer Sprache. Begleiter: ebenfalls männlich, ca. 18 - 20 Jahre alt, ca. 1,70 - 1,75 m groß, braune Kurzhaarfrisur.

Passanten, die die beschriebene Tat beobachtet oder Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

7. Geschlagen und Getreten - Bargeld und Mobiltelefon geraubt, Wiesbaden, Mitte, Luisenplatz, Samstag, 01.05.2021, 19:30 Uhr,

(jka) Am Samstagabend entwendeten zwei Männer einem 42-Jährigen auf dem Wiesbadener Luisenplatz, nachdem sie ihn zunächst niedergeschlagen hatten, Bargeld und Mobiltelefon. Der Geschädigte befand sich gegen 19:30 Uhr auf dem Luisenplatz, als er plötzlich von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen wurde. Die Räuber sollen ihn zunächst niedergeschlagen haben. Am Boden liegend traten sie noch mehrfach auf ihr Opfer ein, bevor sie ihm sein Mobiltelefon und mehrere Hundert Euro Bargeld wegnahmen. Einer der Räuber soll blondes, der andere braunes Haar gehabt haben. Der 42-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Hinweisgeber und Zeugen dieses Vorfalls melden sich bitte beim 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 3452140.

8. Verkehrsunfall mit einer verletzten Person, Wiesbaden, Südost, Mainzer Straße, Amöneburger Kreisel, Samstag, 01.05.2021, 08.20 Uhr,

(akl) Am Samstagmorgen gegen 08.20 Uhr ist ein 21-jähriger Wiesbadener mit seinem blauen BMW im Amöneburger Kreisel verunfallt, einer der vier Insassen im Fahrzeug wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer erfasste den Kurvenverlauf zu spät und durchbrach im Kreisel mehrere bauliche Trennteile. Als Unfallursache kommen die Ablenkung durch ein Mobiltelefon und eine eingeschränkte Fahrtauglichkeit des 21-Jährigen in Betracht. Bei ihm fiel ein Alkoholvortest positiv aus, eine Blutentnahme wurde veranlasst. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Die Mainzer Straße war während der Unfallaufnahme aus Richtung Breslauer Straße bis gegen 09.30 Uhr gesperrt.

