POL-WI-KvD: Pressemeldung der PD Wiesbaden vom 06.06.2020

1. Auto zerkratzt Ort: Wiesbaden, Mainzer Straße Zeit: Donnerstag, 04.06.2020, 17.00 Uhr

Weil er zu dicht an dem Eingang eines Fahrradgeschäftes in der Mainzer Straße geparkt habe, geriet ein Passant mit einem 36jährigen Fahrzeugführer aus Rüdesheim am Donnerstag gegen 17.00 Uhr in Streit. Beim Verlassen des Geschäftes ging der Passant eng am betreffenden Fahrzeug vorbei. Der nahestehende Fahrzeugbesitzer stellte unmittelbar einen langen Kratzer von der Motorhaube bis zur Beifahrertür fest. Es entstand Sachschaden von 1000 Euro. Mithilfe der hinzugerufenen Polizei konnten die Personalien des Passanten festgestellt werden, gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

2. Verkehrssituation eskaliert (Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung) Ort: Kostheim, Kostheimer Landstraße 24 Zeit: Freitag, 05.06.2020, 12.25 Uhr

Ein blockierendes Fahrzeug und fortgesetztes Hupen war der Grund für eine tätliche Auseinandersetzung in der Kostheimer Landstraße am Freitag gegen 12.25 Uhr. Nachdem eine Fahrzeugführerin versuchte, das blockierende Fahrzeug in einer Engstelle zu entfernen, wurde sie weiterhin von dem blockierten Fahrzeug angehupt. Das brachte den Ehegatten der Fahrzeugführerin, einen 42-jährigen Mann aus Wiesbaden, auf den Plan, der mit dem anderen Fahrzeugführer, einem 53 Jahre alten Mann aus Flörsheim, in Streit geriet. Dabei soll der 42-Jährige seinen Kontrahenten beleidigt und mit einem Messer bedroht haben. Der 53-Jährige habe seinen Widersacher an der Lippe verletzt. Gegen Beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

3. Verkehrsunfallflucht Ort: Kastel, Boelkestraße 58 Zeit: Freitag, 05.06.2020, 16.03 Uhr

Am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr fuhr ein weißer Kleinwagen mit seitlicher Werbeaufschrift in der Boelkestraße in Kastel rückwärts gegen ein Schild der dortigen Shell-Tankstelle und flüchtete im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 400 Euro zu kümmern. Am Steuer soll eine Frau mit Brille und dunklen Haaren gesessen haben, sie habe ein dunkelrotes T-Shirt getragen. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Nummer 0611-3450 entgegen.

4. Falscher Handwerker erbeutet Schmuck Ort: Kostheim, Im Sampel Zeit: Freitag, 05.06.2020, 18.15 - 18.30 Uhr

Ein Trickdieb hat am Freitag gegen 18.15 Uhr in Kostheim Im Sampel bei einer 83-jährigen Geschädigten hochwertigen Schmuck erbeutet. Ein Mann erschien in Monteurskleidung an der Wohnungstür und gab vor, einen Notfall an der Wasserleitung reparieren zu müssen. Die Geschädigte ließ ihn in die Wohnung und der falsche Handwerker lenkte sie für eine Viertelstunde mit den Wasserhähnen in Küche und Bad ab. Derweil stahl sein Komplize aus dem Wohnzimmer den Schmuck. Erst nach dem Verschwinden des Täters bemerkte die Geschädigte den Verlust. Der falsche Handwerker war etwa 25 Jahre alt, 180 cm groß und von südländischem Phänotyp. Er war bekleidet mit einer schwarzen Arbeiterjacke mit weißem Brustschild, einer grauen Hose und schwarzen Schuhen. Die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Sie niemals Unbekannte in ihre Wohnung lassen sollten. Testen Sie stattdessen denjenigen, der vor ihrer Tür steht, indem sie angeben, seine Angaben zunächst überprüfen zu wollen. Im Zweifel ziehen sie eine Person ihres Vertrauens hinzu. Ein Trickbetrüger wird in diesem Fall sofort die Flucht ergreifen. Sollten Sie Zweifel an der Wahrheit der Angaben haben, wählen sie sofort den Notruf der Polizei "110".

5. Versuchte Körperverletzung mit Axt Ort: Wiesbaden, Wellritzstraße Zeit: Freitag, 05.06.2020, 20.22 Uhr

Vor einem Restaurant in der Wellritzstraße hat am Freitagabend gegen 20.20 Uhr ein 45jähriger polizeibekannter Mann aus Wiesbaden gedroht, mit einem Gipserbeil die Scheiben des Geschäftes einzuschlagen. Als ein Mitarbeiter vor das Restaurant trat, um ihn zu beruhigen, schlug er mit dem Beil nach ihm. Der Mitarbeiter konnte jedoch ausweichen und dem Tatverdächtigen das Beil abnehmen. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der Mann, konnte aber in direkter Nacheile in der Hellmundstraße festgenommen werden. Das Gipserbeil konnte sichergestellt werden. Da eine Unterbringung der Person abgelehnt wurde, wurde er mit einem Platzverweis belegt und an seine Wohnanschrift verbracht.

6. Auto zerkratzt Ort: Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße 8 Zeit: Freitag, 05.06.2020, 23.25 Uhr

Aufmerksame Zeugen hörten am Freitagabend gegen 23.25 Uhr in der Hermann-Brill-Straße Kratzgeräusche und gingen der Ursache auf den Grund. Zwischen zwei Fahrzeugen stellten sie einen etwa 150 cm großen Asiaten in dunkler Kleidung fest und anschließend zur Rede. Dieser flüchtete daraufhin in Richtung Graf-von-Galen-Straße. Die hinzugerufene Polizei konnten vertikale Kratzer an einem VW Transporter sichern, der Sachschaden beträgt 2000 Euro. Das vermutliche Tatwerkzeug, ein Schlüsselbund, steckte im daneben geparkten PKW. Gegen den Halter des Fahrzeugs richten sich nun die polizeilichen Ermittlungen.

7. Motorrad erfasst Fußgänger und flüchtet Ort: Wiesbaden-Delkenheim, Landwehrstraße Zeit: Samstag, 6. Juni 2020, 03.18 Uhr

Am Samstag erfasste ein Motorrad in den frühen Morgenstunden einen Fußgänger in der Landwehrstraße in Wiesbaden Delkenheim, riss diesen zu Boden und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Gegen 03.18 Uhr befuhr ein schwarzes Motorrad mit zwei dunkel bekleideten Personen besetzt die Landwehrstraße, aus Richtung Soonwaldstraße, in Richtung Kirchspiel. Aus einer Gruppe Fußgänger, die die Landwehrstraße in Richtung Soonwaldstraße begingen, trat ein 25jähriger Wiesbadener auf die Fahrbahn und winkte dem Motorrad, welches den Fußgänger erfasste und zu Boden riss. Das Motorrad flüchtete vom Unfallort und bog in die Straße Kirchspiel ein. Der Fußgänger wurde am Bein verletzt, vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und zur stationären Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Am Unfallort wurden schwarze Kunststoffteile, welche aus der rechten Verkleidung des Motorrades stammen dürften, aufgefunden. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611-3450 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

8. Diebstahl von Kübelpflanzen Ort: Wiesbaden, Goebenstraße Zeit: 05.06.20, 18.00 - 06.06.2020, 07.15 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden vor einem Friseurgeschäft in der Goebenstraße zwei große Pflanztöpfe aus Ton entwendet. Die mit Grünpflanzen bestückten Pflanzgefäße hatten einen Wert von 160 Euro. Aufgrund der Beschaffenheit könnten diese nur durch zwei Personen oder unter Zuhilfenahme eines Fahrzeugs abtransportiert worden sein. Wer hat Feststellungen getroffen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611-3450 entgegen.

9. Bedrohung mit Scheinwaffe Ort: Wiesbaden, Kastellstraße Zeit: Samstag, 06.06.2020, 14.30 Uhr

Nach einem Streit zweier Männer im Hinterhof eines Hauses in der Kastellstraße am Samstag gegen 14.30 Uhr zog einer der Männer vermeintlich eine Schusswaffe. Aufgrund dessen fahndeten starke Polizeikräfte mit erhöhter Schutzausstattung im Bereich der Platter Straße. Nach intensiver Befragung der Geschädigten handelte es sich wahrscheinlich um eine Scheinwaffe. Dennoch erwartet den polizeibekannten Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren.

10. Versammlung anl. Des bundesweiten Aktionstages "Black Live Matters" Ort: Wiesbaden, Luisenplatz Zeit: Samstag, 06.06.2020, 14.00 - 17.00 Uhr

Am Samstag versammelten sich in der Spitze bis zu 600 Personen auf dem Luisenplatz in Wiesbaden, um in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr den bundesweiten Aktionstag zum Thema "Black Live Matters" zu gestalten. Neben Redebeiträgen und Musikdarbietungen wurden Banner und Plakate gezeigt. Die Vorgaben der Versammlungsbehörde zum Pandemieschutz wurden weitestgehend eingehalten. Die Veranstaltung verlief störungsfrei.

