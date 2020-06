Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Mehrere Fahrzeuge in Kostheim beschädigt

Wiesbaden (ots)

Kostheim, Kiefernstraße, Gartenweg, Siebenmorgenweg und Zur Weißerd, Sonntag, 31.05.2020 bis Montag, 01.06.2020, 07:30 Uhr (Tatzeit/-zeitraum nicht genau bekannt)

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Kostheim auf einer Strecke von rund 1100 Metern 15 geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Auf dem Weg zum Bäcker sah eine Kostheimerin gegen 07:30 Uhr mehrere beschädigte Fahrzeuge und rief die Polizei. Die Spur führte die Beamten von der Kiefernstraße, über Gartenweg und Siebenmorgenweg in die Straße Zur Weißerd. Soweit bisher bekannt wurden demnach an 13 Autos Außenspiegel abgetreten. Zudem wurden in der Kiefernstraße ein Motorrad umgeworfen und im Gartenweg die Windschutzscheibe eines Lkw eingeschlagen. Der Schaden dürfte laut Polizeiangaben mehrere Tausend Euro betragen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611 / 3452240 mit dem 2. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

