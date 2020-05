Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Einbruch in Kiosk in Wiesbaden-Schierstein

Wiesbaden (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag in den frühen Morgenstunden ein Kiosk in der Reichsapfelstraße in Wiesbaden-Schierstein angegangen.

Dabei wurde die Scheibe des Kiosks mit einem Stein eingeworfen, so dass die Täter den Verkaufsraum betreten konnten. Es wurden Zigaretten entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei dem 5. Polizeirevier unter der Tel-Nr. 0611/345-2540 zu melden.

Scheffer, PHK & KvD

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell