Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Gefährliche Körperverletzung durch Stichwaffe Tatort: Wiesbaden-Sonnenberg, Bahnholzstraße Tatzeit: Freitag, 20.09.2019, 23:49 Uhr

Wiesbaden (ots)

Ein Hausbesitzer in der Bahnholzstraße nimmt zunächst ein verdächtiges Geräusch auf seinem Grundstück wahr. Dort wird er von einer unbekannten männlichen Person angegriffen und verletzt. Der Täter flüchtet nach der Tat in unbekannte Richtung. Zunächst wird eine stark blutende Wunde am Unterarm des 58-jährigen Wiesbadener festgestellt. In einem Wiesbadener Krankenhaus wird weiterhin eine oberflächliche Verletzung am rechten Oberbauch diagnostiziert. Beide Verletzungen könnten durch ein Messer oder ähnliches Werkzeug verursacht worden sein. Der Wiesbadener verbleibt zunächst zwecks Beobachtung im Krankenhaus. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, 185 cm bis 190 cm groß und schlank, trug bei Tatausführung eine blaue weite Hose (ähnlich Arbeiterhose), beiges T-Shirt, Jacke und Basecap. Trotz Einsatz starker Kräfte und Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers verblieb die Fahndung ergebnislos. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611-345 2440 beim 4. Polizeirevier zu melden.

