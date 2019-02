Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Sondermeldung der Polizei Wiesbaden anlässlich des Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Am heutigen Morgen gegen 06:48 Uhr, wurde der Leitstelle der Polizei eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Allee in Wiesbaden-Biebrich gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren kurze Zeit später vor Ort. Eine Wohnung im Erdgeschoss war in Brand geraten. Der Wohnungsinhaber wurde durch einen Rauchmelder geweckt und konnte, nach einem vergeblichen Versuch ein vermutlich in Brand geratenes Ladegerät zu löschen, die Wohnung verlassen. Das Wohnhaus wurde evakuiert, wobei nach derzeitigem Stand insgesamt 17 Personen, hierunter ein neunjähriges Kind aus einer Nachbarwohnung infolge der Rauchentwicklung über Atemwegsreizungen klagten. Ein Teil der Personen wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Insgesamt zehn Personen wurden vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht, konnten aber bereits wieder entlassen werden. Auf Grund der Einsatzmaßnahmen wurde die Albert-Schweitzer-Allee in beide Richtungen voll gesperrt. Die Schadenshöhe wird derzeit auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

