POL-WI-KvD: 20 jähriger Wiesbadener grundlos geschlagen und getreten, Dienstag, 26.12.2017, 01:40 Uhr, Adolfstraße, Wiesbaden

Wiesbaden (ots) - In der vergangenen Nacht kam es in der Adolfstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 20 jährigen Wiesbadener und einer unbekannten männlichen Person. Der Täter schlug sein Opfer zunächst grundlos zu Boden und trat dann auf ihn ein. 2 Begleiter des Täters verhinderten weitere Fußtritte. Die 3 Personen verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Der Wiesbadener erlitt eine Platzwunde und ein geschwollenes Auge. Die Verletzung wurde in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt. Zum Täter liegen derzeit keine Hinweise vor.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611-345-2140 zu melden.

Furk, PHK und KvD

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2142

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell