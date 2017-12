POL-WI-KvD: 4 Menschen auf dem Wiesbadener Weihnachtsmarkt durch Reizgas leicht verletzt, Samstag, 23.12.2017, 18:45 Uhr

Wiesbaden (ots) - Auf dem Weihnachtsmarkt in Wiesbaden, wurden am Samstagabend, 18:45 Uhr, 4 Personen, darunter ein erst 5 Monate altes Baby, durch Reizgas leicht verletzt. Das Kind konnte nach ambulanter Behandlung in einem Wiesbadener Krankenhaus entlassen werden. Die Polizei konnte einen alkoholisierten 73 jährigen Mann aus Oestrich Winkel festnehmen. Weitere Maßnahmen, darunter die Sicherstellung des Pfeffersprays, erfolgten beim 1. Polizeirevier. Der 73 jährige Täter stand zunächst an einem Glühweinstand. Hier boxte er offenbar grundlos einem Mann in die Nieren und verließ sodann die Örtlichkeit. Ein Zeuge, welcher den Vorfall beobachten konnte, folgte dem Mann und wollte ihn auf das Geschehen ansprechen. Der Täter reagierte hierauf nicht und ging weiter. Als der Zeuge ihn an die Schulter fasste, um ihn zum Stehenbleiben zu bewegen - sprühte der Täter ihm unvermittelt Reizgas entgegen. Insgesamt wurden weitere 3 Personen, darunter das Kleinkind, verletzt. Das 1. Polizeirevier bittet den bislang unbekannten Geschädigten vom Glühweinstand sich unter 0611-345 2140 zu melden.

