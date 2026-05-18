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Polizei Wuppertal

POL-W: W Fahrradfahrer fährt auf Bus auf

Wuppertal (ots)

Am 15.05.2026, gegen 20:20 Uhr, kam es auf der Viehofstraße zu einem 
Verkehrsunfall eines Fahrrades.

Ein 21-jähriger Mann fuhr mit seinem Fahrrad die Viehofstraße in 
südlicher Richtung, als er aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich
der Arminiusstraße auf einen stehenden Bus auffuhr. Im Rahmen des 
Aufpralls und des Sturzgeschehens erlitt der Zweiradfahrer schwere 
Verletzungen. Daher wurde er durch Rettungskräfte zur stationären 
Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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