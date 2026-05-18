Polizei Wuppertal

POL-W: W Fahrradfahrer fährt auf Bus auf

Wuppertal (ots)

Am 15.05.2026, gegen 20:20 Uhr, kam es auf der Viehofstraße zu einem Verkehrsunfall eines Fahrrades. Ein 21-jähriger Mann fuhr mit seinem Fahrrad die Viehofstraße in südlicher Richtung, als er aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Arminiusstraße auf einen stehenden Bus auffuhr. Im Rahmen des Aufpralls und des Sturzgeschehens erlitt der Zweiradfahrer schwere Verletzungen. Daher wurde er durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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