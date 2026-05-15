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Polizei Wuppertal

POL-W: W Zweiradfahrerin stürzt - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Vorgestern Morgen (13.05.2026, 06:50 Uhr) stürzte eine junge Frau mit
ihrem Zweirad.

Die 17-Jährige war auf der Friedrich-Engels-Allee in Richtung 
Elberfeld unterwegs.

Vor ihr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Volvo in der gleichen 
Richtung, als unvermittelt ein bislang Unbekannter auf seine Fahrspur
einscherte. Nach bisherigen Erkenntnissen musste der Volvo-Fahrer 
eine Gefahrenbremsung einleiten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, 
bremste die 17-Jährige ebenfalls stark ab und stürzte dabei auf die 
linke Seite. Zu einer Berührung mit dem Auto des 38-Jährigen kam es 
nicht. 

Der Unbekannte entfernte sich mit seinem älteren Audi A 3 in dunkler 
Farbe.

Die Zweiradfahrerin erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen zu.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 
der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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