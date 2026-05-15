Polizei Wuppertal

POL-W: W Zweiradfahrerin stürzt - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Vorgestern Morgen (13.05.2026, 06:50 Uhr) stürzte eine junge Frau mit ihrem Zweirad. Die 17-Jährige war auf der Friedrich-Engels-Allee in Richtung Elberfeld unterwegs. Vor ihr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Volvo in der gleichen Richtung, als unvermittelt ein bislang Unbekannter auf seine Fahrspur einscherte. Nach bisherigen Erkenntnissen musste der Volvo-Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die 17-Jährige ebenfalls stark ab und stürzte dabei auf die linke Seite. Zu einer Berührung mit dem Auto des 38-Jährigen kam es nicht. Der Unbekannte entfernte sich mit seinem älteren Audi A 3 in dunkler Farbe. Die Zweiradfahrerin erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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