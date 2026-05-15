Polizei Wuppertal

POL-W: W Nachbarschaftsstreit eskaliert - Mehrere Personen verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (14.05.2026, 14:30 Uhr) gerieten zwei Familien in einem Wohnhaus an der Uellendahler Straße in einen Streit, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Gegen 14.30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer Auseinandersetzung zweier benachbarter Familien syrischer Herkunft. Die Beamten trafen in dem Mehrfamilienhaus mehrere Personen an und konnten die Streitigkeit zunächst schlichten. Kurze Zeit später, gingen zahlreiche Notrufe zu einer Auseinandersetzung vor dem Wohnhaus an der Uellendahler Straße ein. Bei Eintreffen stellten die Beamten fest, dass es sich bei den Kontrahenten um die zwei Familien des vorherigen Einsatzes handelte. Die Streitigkeiten hatten sich auf die Straße verlagert. Dort griffen sich die Familien nach bisherigen Erkenntnissen gegenseitig, unter anderem mit Reizgas und mutmaßlich einer Eisenstange, an. Mehrere Personen, so auch ein sieben Monate altes Baby, erlitten Verletzungen, die zum Teil in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Weshalb es zu dem Streit zwischen den Familien kam, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

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