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Polizei Wuppertal

POL-W: W Nachbarschaftsstreit eskaliert - Mehrere Personen verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (14.05.2026, 14:30 Uhr) gerieten zwei Familien in 
einem Wohnhaus an der Uellendahler Straße in einen Streit, bei dem 
mehrere Personen verletzt wurden. 

Gegen 14.30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer 
Auseinandersetzung zweier benachbarter Familien syrischer Herkunft. 
Die Beamten trafen in dem Mehrfamilienhaus mehrere Personen an und 
konnten die Streitigkeit zunächst schlichten. 

Kurze Zeit später, gingen zahlreiche Notrufe zu einer 
Auseinandersetzung vor dem Wohnhaus an der Uellendahler Straße ein. 
Bei Eintreffen stellten die Beamten fest, dass es sich bei den 
Kontrahenten um die zwei Familien des vorherigen Einsatzes handelte. 
Die Streitigkeiten hatten sich auf die Straße verlagert. Dort griffen
sich die Familien nach bisherigen Erkenntnissen gegenseitig, unter 
anderem mit Reizgas und mutmaßlich einer Eisenstange, an. 

Mehrere Personen, so auch ein sieben Monate altes Baby, erlitten 
Verletzungen, die zum Teil in einem Krankenhaus behandelt werden 
mussten. 

Weshalb es zu dem Streit zwischen den Familien kam, ist Gegenstand 
der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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