Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht dunklen Pkw nach Unfall am Fischertal

Wuppertal (ots)

Mittwochnachmittag (13.05.2026, 17:10 Uhr) stieß ein 75-jähriger mit seinem Suzuki beim Abbiegen gegen einen geparkten Kia, als ein dunkler Pkw auf seinen Fahrstreifen fuhr. Der Mann fuhr mit seinem Pkw in Richtung Fischertal. An der Kreuzung Winklerstraße stoppte er seine Fahrt vor einer Ampel. Bei Grünlicht, bog er nach links in die Winklerstraße ab. Dabei befand er sich auf dem rechten Linksabbiegerfahrstreifen. Zeitgleich bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Auto ebenfalls nach links in die Winklerstraße ab. Dabei nutzt er den linken Fahrstreifen. Beim Abbiegevorgang, fuhr der Unbekannte nach bisherigen Erkenntnissen auf den rechten Fahrstreifen des 75-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Suzuki-Fahrer nach rechts aus. dort kollidierte er mit einem geparkten Kia. Der Kia wurde auf einen ebenfalls geparkten VW geschoben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 29.000 Euro. Der Suzuki und der Kia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Unfall - insbesondere zu dem dunklen Pkw - machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

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