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Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht dunklen Pkw nach Unfall am Fischertal

Wuppertal (ots)

Mittwochnachmittag (13.05.2026, 17:10 Uhr) stieß ein 75-jähriger mit 
seinem Suzuki beim Abbiegen gegen einen geparkten Kia, als ein 
dunkler Pkw auf seinen Fahrstreifen fuhr. 

Der Mann fuhr mit seinem Pkw in Richtung Fischertal. An der Kreuzung 
Winklerstraße stoppte er seine Fahrt vor einer Ampel. Bei Grünlicht, 
bog er nach links in die Winklerstraße ab. Dabei befand er sich auf 
dem rechten Linksabbiegerfahrstreifen. 
Zeitgleich bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Auto
ebenfalls nach links in die Winklerstraße ab. Dabei nutzt er den 
linken Fahrstreifen. Beim Abbiegevorgang, fuhr der Unbekannte nach 
bisherigen Erkenntnissen auf den rechten Fahrstreifen des 
75-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 
Suzuki-Fahrer nach rechts aus. dort kollidierte er mit einem 
geparkten Kia. Der Kia wurde auf einen ebenfalls geparkten VW 
geschoben. 

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 29.000 Euro. 

Der Suzuki und der Kia waren nicht mehr fahrbereit und mussten 
abgeschleppt werden.  

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Unfall - insbesondere zu 
dem dunklen Pkw - machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 
0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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