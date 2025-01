Polizei Wuppertal

POL-W: W Kfz-Aufbruch in Katernberg - Verdächtige vorläufig festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

In der Nacht (30.01.2025), gegen 01:30 Uhr, meldete eine Zeugin über den Notruf einen Kfz-Aufbruch in der Kruppstraße in Wuppertal. Die eintreffenden Beamten konnten insgesamt drei männliche Personen (12, 22 und 40) antreffen, die mutmaßliches Diebesgut in einen Ford Mondeo luden. Bei den folgenden Durchsuchungen wurde eine größere Anzahl an Werkzeugen und Werkzeugkoffern sichergestellt. In der Kruppstraße und in der Mannesmannstraße wurden insgesamt drei aufgebrochene Geschäftsfahrzeuge von Handwerkerfirmen festgestellt (VW Transporter, Citroen Berlingo und Fiat Ducato). Zum Teil konnte schon eine Zuordnung des Diebesgutes vorgenommen werden. Dem 40-Jährigen, der bei Eintreffen der Polizei am Steuer des Mondeo saß, wurde eine Blutprobe aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln, entnommen. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen, der 12-Jährige wurde an seine Mutter übergeben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden die Festgenommenen heute dem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung zur Untersuchungshaft entscheidet.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell