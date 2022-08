POL-W: W - Frontalzusammenstoß auf der Schwesterstraße

Wuppertal (ots) - Am Dienstag, den 07.06.2022, um 15:05 Uhr, kam es in der Normannenstraße zu einer Unfallflucht. Eine 48-jährige Frau ging mit ihrem Hund, einem Malteser, bei grünzeigender Fußgängerampel über den Überweg an der Normannenstraße, als ein weißer Kleintransporter den hinter ihr laufenden Hund überfuhr. Das Auto entfernte sich von der Unfallstelle ohne angehalten zu werden. Die Polizei sucht nun ...

