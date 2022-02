Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei - Mutmaßlicher Einbrecher mit Haftbefehl festgenommen

Wuppertal (ots)

Seit Januar 2022 kam es in Elberfeld und Barmen zu mehreren Geschäftseinbrüchen im Stadtzentrum, wobei der Täter teilweise durch Überwachungskameras videografiert wurde. Durch die Beamten des zuständigen Kriminalkommissariats konnte nach einem Einbruch am 20.01.2022 in ein Ladenlokal am Steinweg auf Bildern der Überwachungskamera ein 33-jähriger Wuppertaler identifiziert werden, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist. Auf Grund der polizeilichen Ermittlungsergebnisse erließ der zuständige Richter am Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft bereits Anfang Februar einen Haftbefehl gegen den 33-Jährigen. Am Dienstag (08.02.2022) trafen Beamte bei einer Personenkontrolle am Berliner Platz auf den Tatverdächtigen. Nachdem die Polizisten dem Wuppertaler den Haftbefehl verkündeten, ergriff der 33-Jährige die Flucht, sprang in die Wupper und schwamm zum Wupperufer Rosenau, um sich der Festnahme zu entziehen. Dort nahmen ihn zwei hinzugerufene Polizisten fest. Auf Grund einer Unterkühlung brachten Rettungskräfte den Mann in ein Krankenhaus. Von dort konnte der 33-Jährige zur Vollstreckung des Haftbefehls an eine Justizvollzugsanstalt übergeben werden. Der bislang letzte Sachverhalt, der dem mutmaßlichen Täter zugeordnet wird, fand am 07.02.2022 gegen 01:10 Uhr statt. Eine Person verschaffte sich seinerzeit Zutritt zu einem Ladenlokal an der Grabenstraße und stahl Bargeld. Insgesamt ist der Wuppertaler verdächtig, elf Einbruchstaten verübt zu haben.

