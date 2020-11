Polizei Wuppertal

POL-W: SG Raub in Solingen - Polizei sucht Zeugen

WuppertalWuppertal (ots)

Gestern (05.11.2020), gegen 22:30 Uhr, kam es in Solingen zu einem Straßenraub. Ein 47-Jähriger ging auf dem Weg nach Hause über die Grünewalder Straße, als ihn ein Unbekannter ansprach. Der angetrunkene Mann verlangte zunächst das Mobiltelefon und schlug ihn dann unvermittelt nieder. In der Folge nahm der Täter das Handy an sich und durchsuchte den Rucksack seines Opfers. Anschließend entfernte er sich mit seiner Beute in Richtung Südpark. Der Mann ist circa 160 - 170 cm groß, zwischen 20 und 30 Jahren alt und hat lange schwarze Haare. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Kappe. Er sprach Deutsch mit einem Akzent. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

