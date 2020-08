Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zeugenaufruf: Fahrerflucht mit rotem Mini

Wuppertal (ots)

Wuppertal - An der Kreuzung Südstraße und Steinbeck wurde am 10.,08.2020, um 18:15 Uhr, ein 20-jähriger Mann von einem roten Mini mit Wuppertaler Kennzeichen angefahren. Er war gerade dabei die Straße an der Fußgängerampel zu überqueren, als ihn das Fahrzeug mit der linken Vorderseite am Vorderreifen des Fahrrads erwischte. Der Mini kam aus Richtung Bahnhofstraße, er war nach dem Zusammenstoß vorne links sichtbar beschädigt. Das Auto bremste zwar danach ab, jedoch setzte es unvermittelt die Fahrt fort, als das Unfallopfer sich aufgerappelt und sein Fahrrad an die Seite gestellt hatte. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Die Frau wird wie folgt beschrieben: - 35-50 Jahre alt - Dunkle kurze Haare - Brille Zeugen werden gebeten sich unter der 0202/284-0 bei der Polizei zu melden. (jb)

